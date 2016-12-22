IHAAW150154-SIY/22-12-2016 - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 2 bin kilometrelik bir alanın DEAŞ terör örgütünden temizlendiğini, El Bab'ın temizlenme aşamasına geldiğini söyledi. 22.12.2016 15:01:54 TSI NNNN
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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 2 Bin Kilometrelik Bir Alanın Deaş Terör Örgütünden Temizlendiğini, El Bab’ın Temizlenme Aşamasına Geldiğini Söyledi.
IHAAW150154-SIY/22-12-2016 - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 2 bin kilometrelik bir alanın DEAŞ terör örgütünden temizlendiğini, El Bab'ın temizlenme...
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