IHAAW145736-GEN/22-12-2016 - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı. 22.12.2016 14:57:36 TSI NNNN
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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Fırat Kalkanı Harekatı’nda Şehit Sayısının 16’ya Yükseldiğini Açıkladı.
IHAAW145736-GEN/22-12-2016 - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı.
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