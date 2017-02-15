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Milli Savunma Bakanı Işık, Abd’li Mevkidaşıyla Görüştü

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Milli Savunma Bakanı Işık, Abd’li Mevkidaşıyla Görüştü
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Brüksel'de ABD'nin yeni Savunma Bakanı James Mattis ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Brüksel'de ABD'nin yeni Savunma Bakanı James Mattis ile bir araya geldi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD'nin yeni Savunma Bakanı James Mattis ile görüşme gerçekleştirdi. Sıcak bir havada gerçekleşen ikili görüşmede, her iki bakan bütün önemli meseleleri açık ve samimiyetle ele aldı. Görüşmenin ardından düzenli bir şekilde diyalog kurulması ve temasların sıkılaştırılması kararlaştırıldı.

Görüşmede, bugünkü NATO oturumlarında müzakere edilen konularda Türk ve ABD tarafının tutumlarının büyük ölçüde benzeştiği saptaması yapıldı.

Mattis, Fırat Kalkanı Harekatı'nda ABD ve koalisyon güçlerinin Türkiye'ye daha fazla destek sağlayacaklarını teyit etti.

Bakan Işık, Suriye Demokratik Güçleri kılıfı altında örgütlenerek, kendini gizleyen PYD/YPG'nin kullanılmasından rahatsızlığını dile getirerek, "Terörle mücadele operasyonları bu şekilde başarılı olamaz, bir terör örgütü, başka bir terör örgütüne tercih edilemez" ifadelerini kullandı.

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