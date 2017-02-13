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Milli Sporcu Başar Oktar İzleyenleri Büyüledi

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Milli Sporcu Başar Oktar İzleyenleri Büyüledi
EYOF 2017 Erzurum'da artistik patinaj yarışmalarına ev sahipliği yapan Yenişehir Buz Pateni Salonu'nda akşam seansında buz pistine çıkan toplam 14 sporcu,...

EYOF 2017 Erzurum'da artistik patinaj yarışmalarına ev sahipliği yapan Yenişehir Buz Pateni Salonu'nda akşam seansında buz pistine çıkan toplam 14 sporcu, kısa programda performanslarını sergiledi.

Sirtaki eşliğinde buz pistine çıkan Rus Petr Gumennik, seyirci de performansına dahil edince kısa programda 68.27 olan kişisel en iyi derecesinin çok yakın bir puan aldı. 14 yaşındaki Rus sporcu, jüriden aldığı 67.56 puan ile kısa programı ilk sırada tamamladı.

Grassl kariyer zirvesi yaptı

Erkeklerde performansını sergileyen ikinci sporcu olan İtalyan Daniel Grassl, Erzurum'da kısa programdaki en iyi puanını elde etti. 14 yaşındaki sporcu, 56.10 olan kişisel en iyi derecesini, 62.20 puana çıkararak artistik patinaj kısa programı ikinci sırada tamamladı.

"Seyircinin desteği muazzamdı"

EYOF 2017 Erzurum'da ev sahibi olarak buz pistine çıkan Başar Oktar, seyircinin muhteşem desteğiyle performansını sergiledi.

Lafur Arnalds'ın "This Place Was a Shelter" şarkısı eşliğinde performansını sergileyen 14 yaşındaki Milli sporcu, 2016 yılında Estonya'da 53.63'a çektiği kısa programdaki en iyi derecesini, seyircinin de inanılmaz desteğiyle Erzurum'da 62.20'ye çıkararak üçüncü sırada günü noktaladı.

Büyük alkış alan performansını değerlendiren Başar Oktar, "Federasyonumuzun çok katkısı oldu. EYOF için ben de çok çalıştım ve performansımla çalışmalarımın karşılığını aldığımı düşünüyorum. Seyircinin de desteği muazzamdı. Buz pisti resmen inledi. Bu da benim motivasyonumu en üst seviyeye çekti" ifadelerini kullandı.

Serbest program 15 şubat çarşamba günü

EYOF 2017 Erzurum'da artistik patinaj kısa program müsabakaları tamamlandı. 15 Şubat Çarşamba günü yapılacak serbest program yarışmaları sonrası kızlar ve erkeklerde madalyalar sahiplerini bulacak.

Milli Sporcu Başar Oktar İzleyenleri Büyüledi

Milli Sporcu Başar Oktar İzleyenleri Büyüledi

Milli Sporcu Başar Oktar İzleyenleri Büyüledi

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