Milli Sporcudan Karayılmaz’a Ziyaret

Uluslararası Boks Turnuvasında Milli formayı giyen Zonguldaklı sporcu Birol Aygün, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Karayılmaz'ı ziyaret etti.

Uluslararası Boks Turnuvasında Milli formayı giyen Zonguldaklı sporcu Birol Aygün, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Karayılmaz'ı ziyaret etti.

Sırbistan'da yapılan Uluslararası Boks Turnuvasında Milli formayı giyen 75 kg'da 2. olan Zonguldaklı sporcu Birol Aygün ve Antrenörü İshak Tiryaki, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz'a ziyarette bulundular.

İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, 15 Haziran'da Ukrayna'da yapılacak olan Büyükler Avrupa Şampiyonasına katılacak olan Aygün'e başarılar diledi.