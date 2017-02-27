Milli Sporculara Beslenme Ve Postür Eğitimi

Mediclup Sağlıklı Yaşam ve Ağrı Merkezi Diyarbakır Kliniği, milli tekvandocular ile ailelerine beslenme ve postür eğitimi verdi.

Mediclup Sağlıklı Yaşam ve Ağrı Merkezi Diyarbakır Kliniği, milli tekvandocular ile ailelerine beslenme ve postür eğitimi verdi.

Sporcuları klinikte ağırlayan Mediclup Sağlıklı Yaşam ve Ağrı Merkezi yöneticileri, sporculara nasıl beslenmeleri ve vücut kompozisyonlarının nasl olması gerektiğini anlattı. Merkezin Sağlık Kurulu Başkanı Fizyoterapist Veysel Kaşdaş, günümüzde sportif başarının sadece eskisi gibi yetenekten oluşmadığını belirterek, sistemli ve bilimsel çalışmaların başarıda büyük etkisinin olduğunu ifade etti. Özellikle doğru beslenme ve bilimsel verilere dayandırılan antrenman programlarıyla orta seviye bir sporcunun bile kısa vadede sportif başarılar elde edebileceğine dikkat çeken Kaşdaş, bu konuda Diyarbakır'daki sporculara ellerinden geldiği kadar destek vermeye hazır olduklarını anlattı.

Diyetisyen Ruken Cengiz ise sporcuların günlük alması gereken kalori karbonhidrat yağ ve protein gibi besin maddelerinin nasıl hesaplanması gerektiğini anlattı. Sporcu beslenmesinin diğer beslenme şekilleri gibi kişiye özgün olması gerektiğini vurgulayan Cengiz, sporcuların imkansızlıklarından dolayı kendi başlarına beslenme modeli çıkarmalarının kariyerleri açısından riskli olabileceğini belirtti.