  • BIST 88.448
  • Altın 144,763
  • Dolar 3,5831
  • Euro 3,7909
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 7 °C

Milli Sporculara Beslenme Ve Postür Eğitimi

» »
Milli Sporculara Beslenme Ve Postür Eğitimi
Mediclup Sağlıklı Yaşam ve Ağrı Merkezi Diyarbakır Kliniği, milli tekvandocular ile ailelerine beslenme ve postür eğitimi verdi.

Mediclup Sağlıklı Yaşam ve Ağrı Merkezi Diyarbakır Kliniği, milli tekvandocular ile ailelerine beslenme ve postür eğitimi verdi.

Sporcuları klinikte ağırlayan Mediclup Sağlıklı Yaşam ve Ağrı Merkezi yöneticileri, sporculara nasıl beslenmeleri ve vücut kompozisyonlarının nasl olması gerektiğini anlattı. Merkezin Sağlık Kurulu Başkanı Fizyoterapist Veysel Kaşdaş, günümüzde sportif başarının sadece eskisi gibi yetenekten oluşmadığını belirterek, sistemli ve bilimsel çalışmaların başarıda büyük etkisinin olduğunu ifade etti. Özellikle doğru beslenme ve bilimsel verilere dayandırılan antrenman programlarıyla orta seviye bir sporcunun bile kısa vadede sportif başarılar elde edebileceğine dikkat çeken Kaşdaş, bu konuda Diyarbakır'daki sporculara ellerinden geldiği kadar destek vermeye hazır olduklarını anlattı.

Diyetisyen Ruken Cengiz ise sporcuların günlük alması gereken kalori karbonhidrat yağ ve protein gibi besin maddelerinin nasıl hesaplanması gerektiğini anlattı. Sporcu beslenmesinin diğer beslenme şekilleri gibi kişiye özgün olması gerektiğini vurgulayan Cengiz, sporcuların imkansızlıklarından dolayı kendi başlarına beslenme modeli çıkarmalarının kariyerleri açısından riskli olabileceğini belirtti.

Milli Sporculara Beslenme Ve Postür Eğitimi

Milli Sporculara Beslenme Ve Postür Eğitimi

Milli Sporculara Beslenme Ve Postür Eğitimi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lise Öğrencilerinden Arsal Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesine Ziyaret27 Şubat 2017 Pazartesi 10:28
  • Milli Sporculara Beslenme Ve Postür Eğitimi27 Şubat 2017 Pazartesi 10:28
  • Iğdır’da Kavga: 1 Yaralı27 Şubat 2017 Pazartesi 10:23
  • Yedaş, Tes-iş İle Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı27 Şubat 2017 Pazartesi 10:23
  • Eskişehir Anadolu Kültür Derneği Eğitim Faaliyetlerini Sertifika Töreni İle Taçlandırdı27 Şubat 2017 Pazartesi 10:23
  • Avusturya’nın Innsbruck Üniversitesi’nden Uludağ Üniversitesi Öğrencilerine Burs27 Şubat 2017 Pazartesi 10:23
  • Dtso’nun Akreditasyon Belgesi Yenilendi27 Şubat 2017 Pazartesi 10:18
  • Hocalı Katliamı Yörük Ve Türkmen Çalıştayı’nda Anıldı27 Şubat 2017 Pazartesi 10:18
  • Nadir Görülen Hastalıklara Karşı ‘Zumba’27 Şubat 2017 Pazartesi 10:18
  • Büyükşehir Belediyesinin Profesyonel Fotoğraf Eğitimi Sürüyor27 Şubat 2017 Pazartesi 10:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti