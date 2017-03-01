  • BIST 89.320
  • Altın 146,907
  • Dolar 3,6567
  • Euro 3,8631
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 14 °C

Milliler Mağlubiyetle Başladı

» »
Milliler Mağlubiyetle Başladı
Antalya'nın Alanya ilçesindeki Golcity turizm kompleksinde düzenlenen Goldcity Woman's Cup'ta Romanya Türkiye'yi 3-1 mağlup etti.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Golcity turizm kompleksinde düzenlenen Goldcity Woman's Cup'ta Romanya Türkiye'yi 3-1 mağlup etti.

İlçede hizmet veren Golcity turizm kompleksinde ve Evima Footbaal ile ortaklaşa düzenlen Goldcity Woman's Cup'ın ikinci maçında Romanya ve Türkiye, Goldcity Spor Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Mücadelede Romanya ilk yarıyı Florentina Olar ve Anne Banuta'nın golleriyle 2-0 tamamlandı. İkinci yarıda Romanya'dan Adina Giurgin, Türkiye'den Melike Pekel'in golleriyle maç 3-1 sona erdi.

Tuncel: "Oyuncuların mücadelesinden memnunum"

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Türkiye Kadınlar A Milli Takım Teknik Direktörü Talat Tuncel, Romanya'ya yenilmelerine rağmen eksikliklerinin görülmesi açısından değerli bir maç olduğunu belirtti.

Takımda eksikliklerinin olmasına rağmen ilk yarı iyi mücadele etiklerini aktaran Tuncel, "İlk yarı iyi mücadele ettik. İkinci yarıda ise öz güvenimizin yerine gelmesiyle daha iyi bir mücadele verdik. Mağlubiyet hiç bir zaman iyi değil ama oyuncularımızı görme açısından ve oyuncuların mücadelesinden memnunum" dedi.

"Avrupa Kupası maçlarından çok farklı bir kadroyla sahaya çıktık"

Milli takım kadrosunun genç oyunculardan oluştuğunu belirten Tuncel, "Takımın yaş ortalaması 22 yaşta. Bu yıl çok yeni oyuncumuz var. Geçen senelerde oynadığımız Avrupa Kupası maçlarından çok farklı bir kadroyla sahaya çıktık. Bundan sonra da gençlerle devam etmeyi düşünüyoruz. Bu kampa da genç bir kadro ile geldik. Faroe Adaları'na da bu kadro ile gitmeyi düşünüyoruz. Dünya Kupası ön elemelerinde Faroe Adaları, Lüksemburg ve Karadağ ile aynı gruptayız. Grubu geçerek Dünya Kupası elemelerine katılmaya çalışacağız" diye konuştu.

Milliler Mağlubiyetle Başladı

Milliler Mağlubiyetle Başladı

Milliler Mağlubiyetle Başladı

Milliler Mağlubiyetle Başladı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ziraat Türkiye Kupası01 Mart 2017 Çarşamba 21:03
  • Sivasspor - Atiker Konyaspor Maçının Ardından01 Mart 2017 Çarşamba 20:28
  • Ziraat Türkiye Kupası01 Mart 2017 Çarşamba 19:58
  • Cev Challenge01 Mart 2017 Çarşamba 19:43
  • Adanaspor, Atiker Konyaspor Maçını Hazırlıklarını Çift İdmanla Devam Etti01 Mart 2017 Çarşamba 19:38
  • Türkiye Basketbol Ligi01 Mart 2017 Çarşamba 19:38
  • Dursun Özbek: “İbra Edilmemek Gibi Bir Endişemiz Yok”01 Mart 2017 Çarşamba 19:28
  • Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi01 Mart 2017 Çarşamba 19:23
  • Ziraat Türkiye Kupası01 Mart 2017 Çarşamba 19:08
  • Ptt Kadınlar Türkiye Kupası01 Mart 2017 Çarşamba 18:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti