Milyonlar Zam Bekliyor

Milyonlarca çalışanın yanı sıra emekli de 1 Ocak 2018’ten geçerli olmak üzere aylık ve maaşlarına yapılacak zammı dört gözle bekliyor.

Yüzde 13’e ulaşan enflasyon canavarının hortlaması ile iyiden iyiye bunalan, cep yakan temel ürünler karşısında satın alma güçleri gerileyen, yani yoksullaşan işçi, memur ve emekli ocakta maaşlarına gelecek artışı kısıtlı da olsa sabırsızlıkla bekliyor.

Malum, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2018’de uygulanacak yeni ücreti belirlemek üzere çalışmalarına 1 Aralık’ta başladı. Bu ayın sonuna dek sürmesi beklenen çalışmalar sonucunda yedi milyona yakın emekçinin yeni yılda eline geçecek ücret saptanacak.

Halen net bin 404 lira olan asgari ücrette altışar aylık dilimler halinde mi yoksa yıllık olarak mı artış yapılacağı belirsiz. Komisyonun vereceği karar geçerli olacak. Genel kanı iki yıldır uygulandığı gibi yine yıllık zam yapılması kuvvetle muhtemel. Milyonlarca asgari ücretli ve ailesi komisyonun saptayacağı yeni ücreti merakla beklese de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın açıklamalarına göre yüksek oranlı zam zor gibi.

Aileleri ile birlikte 20 milyonu aşan kitleyi oluşturan asgari ücretlinin satın alma gücünün gerçek anlamda yükseltilmesi için radikal değişikliğe gereksinim var. En azından asgari ücret vergi dışı bırakılarak ele geçen paranın fazla olması sağlanabilir. Ne var ki, asgari ücretin vergi dışı bırakılması olanaksız. Çünkü gelir vergisinin üçte ikisini ücretli çalışandan, dar ve sabit gelirliden toplanması, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının çok zor olduğunu ortaya koyuyor. Yani emeği ile çalışan kesim deyim yerindeyse “kümesteki hazır kaz” olarak görülüyor.

Aslında içtenlikli irade gösterilebilse, yeni kaynak yaratılarak asgari ücret vergi dışı bırakılabilinir, ya da üzerindeki yükler aşağıya çekilebilir. Dedim ya, hazır vergi toplama kitlesi olarak görüldüğünden asgari ücretliye bu hak verilmez. Yıllardır gerek siyasiler gerek çalışanların temsilcileri, sivil toplum kuruluşları bu talebi dile getirir. Ancak karşılık bulmaz, bulmayacaktır da.

Asgari ücretin yüksek olduğunu ileri sürenlere şu sorulabilir, ‘ Bu hayat pahalılığında bin 404 lira ile gelin siz geçinin. Bakalım geçinebilecek misiniz?”

Asgari ücretli gibi, memur ile işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına da yeni yılda zam yapılacak.

İşçi ve Bağ Kur emeklisinin aylıklarında 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere Temmuz-Aralık 2017 dönemini kapsayan son altı ayda gerçekleşen enflasyon oranında artış sağlanacak. Emekli aylıklarına yapılacak zam 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon oranı ile belli olacak. Beş aylık enflasyon yüzde 4.97 olarak gerçekleşti. Eğer Aralık ayına ilişkin enflasyonda büyük oranlı düşüş yaşanmazsa 9.5 milyonluk işçi ve Bağ-Kur emeklisinin aylığında yüzde 5 artış olası görünüyor.

Aslında işçi ve Bağ Kur emekli aylıklarındaki göreceli farklılığı gidermek için geniş kapsamlı intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Siyasi iktidar 2000 öncesinde emekli olanları kapsayan intibak düzenlemesine ilişkin yasayı hayata geçirmiş, 2000 sonrası emekli olanlar bu haktan yoksun bırakılmıştı. Kuşkusuz ayrımcı uygulama sorunu çözemediği gibi, haklı olarak yakınmalara yol açmıştı. İşte bundan ötürü 2000 sonrası emekli olanlar için de yeni intibak düzenlemesine gereksinim var. Tabii bir yanda da Anayasa Mahkemesi’nin bu yönde yapılan bireysel başvuruya ilişkin alacağı karar da merakla bekleniyor emekliler tarafından.

Memur emekli aylıklarında da 1 Ocak’tan itibaren Hükümet ile Memur-Sen arasında ağustosta bağıtlanan toplu iş sözleşmesi uyarınca yüzde 4 artış olacak. Son 6 aylık enflasyon oranı yüzde 4 ’ü aşarsa, emekli memura enflasyon farkı ödenecek. Beş aylık enflasyona göre şimdiden yaklaşık 1 puanlık fark söz konusu. Farkın oluşup, oluşmayacağı ya da ne kadar oluşacağı 3 Ocak’ta açıklanacak aralık enflasyonu ile netleşecek.

Kamuda çalışanlarının maaşında da yine toplu iş sözleşmesi gereğince 2018’nin ilk altı ayında, yani ocakta yüzde 4 artış olacak. Onlara da enflasyon farkı ödenmesi söz konusu.

İğneden ipliğe her şeye zam geldiği, pahalılıktan çarşı pazar ve marketin yanına yaklaşılmadığı bu günlerde milyonlarca dar ve sabit gelirli kitlenin maaşına az da olsa yapılacak zam belki bir iki ay soluklanmasına katkı sağlayabilir. Ya sonraki aylar?..

Yine de sabit gelirliler aylıklarına yapılacak zammı “hiç yoktan iyidir” diyerek dört gözle bekliyor. Eğer yan geliri yok, aile katkısı da bulunmuyorsa bu hayat pahalılığı karşısında işçi, memur, emekli olmak zor, hem de çok zor.