Mimar Cansever Sergisi'ni Başbakan'a anlattı

Başbakan Binali Yıldırım, mimar Turgut Cansever’in 8. ölüm yıl dönümü nedeniyle hazırlanan sergiyi ziyaret ederek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'dan bilgi aldı

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından mimar Turgut Cansever’in 8. ölüm yıl dönümünde 'Bilge Mimar Turgut Cansever’i Anma ve Anlama Günü' programı düzenlendi. Yoğun programı nedeniyle sergi açılışına katılamayan Başbakan Binali Yıldırım, sergi öncesinde hazırlıkları inceleyerek, Çiğdem Karaaslan'dan bilgi aldı.

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen programa Cansever’in kızı Emine Öğün başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, çok sayıda milletvekili ve davetli katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Cansever'i rahmetle andıklarını belirterek, düzenlenen etkinlik dolayısıyla Çiğdem Karaaslan’a teşekkür etti.

MİMARLIK SADECE BİR MESLEK DEĞİLDİR

Mimarlığın sadece bir meslek olmadığı kaydeden Karaaslan, "Bize bu milletin ruhundaki ışığı, umudu, heyecanı çoğaltacak gönül mimarları lazım. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, ''Bize bir tek Mimar Sinan yetmez, onlarca, yüzlerce Mimar Sinan'a ihtiyacımız var. Bize bir Turgut Cansever yetmez, bizim binlerce Turgut Cansever'e ihtiyacımız var." diye konuştu. Konuşmaların ardından sergi açılışı gerçekleşirken, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Karaaslan, Bakan Nabi Avcı ve Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan'a, mimar Turgut Cansever'in portresinin yer aldığı taş işleme hediye etti.