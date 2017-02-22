Mimarlar Odası Osmaniye Temsilciliği, Yeni İmar Planından Endişeli

Mimarlar Odası Osmaniye Temsilciliği Başkanı Berna Banu Başlamış Asker, Osmaniye Belediye Meclisi tarafından hazırlanan ve askıya çıkartılan yeni imar...

Mimarlar Odası Osmaniye Temsilciliği Başkanı Berna Banu Başlamış Asker, Osmaniye Belediye Meclisi tarafından hazırlanan ve askıya çıkartılan yeni imar planından endişe duyduklarını belirterek, mevcut durum göz önüne alındığında vatandaşlara faydadan çok kargaşa, maddi ve manevi zarar getireceğini savundu.

Konu ile ilgili Osmaniye Öğretmenevinde basın açıklaması yapan Asker, askı süreci içerisinde yeni imar planını kamuoyuna ve paydaşlara tanıtan ya da anlatan bir toplantı yapılmadığını belirterek, "Biz teknik personeller ve müteahhitler dahil, çoğu gayrimenkul sahibi vatandaşlar hak kaybına uğradığını bile anlamadan bu süreci geçirmiştir. Bu süreçte Osmaniye Temsilciliği olarak elimizden geldiğince vatandaşlara bilinçlendirme ve itirazlar konusunda yardımcı olduk" dedi.

İmar planının hazırlık süresince kamu yararını gözeten bir oda olarak defalarca sürece katılım ve katkıda bulunmak adına talepte bulunduklarını ancak bitime 15 gün kala kendilerine görüş ve önerilerinin sunulması adına toplantı yapıldığını ifade eden Asker, "Planın bitimine 15 gün kala Belediye'de üyelerimizle toplantı yapılarak yeni uygulama görüşümüze sunuldu. Gerçekleştirilen bu toplantının ardından üyelerimizle kendi aramızda yaptığımız toplantı sonucunda çalışmanın son aşamasında yapacağımız çalışmaların tavsiyeden öteye gitmeyeceğini belirttik. Böyle bir çalışa sürecinin dışında kalarak son anda içeriğini bile görmediğimiz plan notları ve imar uygulamasının askıya çıkmasına 15 gün kala görüş vermenin hazırlıksız ve faydasız olacağı görüşüne oy birliği ile karar verdik" diye konuştu.

Hazırlanan yeni imar planı ve Plan notları incelemelerinin yama görevi görmekten öteye gitmeyeceğine değinen Asker, "Radikal ana aksların açıldığı, şehri rahatlatacak ve şehircilik adına imza atacak bir uygulama yapılmamıştır. İmar uygulaması hazırlanırken parselin hali hazırdaki durumu göz önünde bulundurulmayan bir çok uygulama yapılmıştır. Tüm parsellerde arsaların köşelerinde yaklaşık 5 metrelik kırılmalar yapılarak vatandaşların arsalarında ciddi metrekare kayıpların yol açmıştır" şeklinde konuştu.

Asker konuşmasının sonunda şu görüşlere yer verdi:

"Hazırlanan yeni imar planına, hazırlanma sürecinin şeffaf ve katılımcı olmaması dahil, uygulanabilirliğinin olmaması, hali hazır durumun göz önünde bulundurulmaması, kurum görüşlerine başvurulmamış olması, vatandaşlara ciddi hak kayıpları oluşturması açısından, şehirciliğe katılım ve katkısı olmayacağına bilakis kargaşa getireceği görüşündeyiz."