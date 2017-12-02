Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi Öğrencilerinin Tasarımları Neo Plus’da Vatandaşla Buluştu

Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile NeoPlus Outlet ve Yaşam Merkezi iş birliği düzenlenen "Sanat ve Tasarım Galerisi'nin açılışı...

Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile NeoPlus Outlet ve Yaşam Merkezi iş birliği düzenlenen "Sanat ve Tasarım Galerisi'nin açılışı yapıldı.

NeoPlus AVM'de düzenlenen etkinlikte, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İç Mimarlık Bölümü Moda Tasarım Bölümü ve Endüstriyel Tasarım Bölümlerinin 2017 yılı mezuniyet projeleri ile İç Mimarlık Bölümü sergisi vatandaşla buluşturuldu. Etkinliğe Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Sarar Şirketler Grubu Başkanı Cemalettin Sarar, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Alper Çabuk öğretim görevlileri, öğrenciler ve ilgililer katıldı.

"Ürettiklerimizi vatandaşla paylaşmak istiyoruz"

Açılışta konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Naci Gündoğan, "Üniversiteler, sadece araştırmalar yapan, eğitim öğretim veren kurumlar değil. Üniversiteler aynı zamanda halkla buluşan, halka hizmet eden, halka dokunan, halkla bir arada olan kuruluşlar. Anadolu Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana topluma doğrudan hizmet sunan üniversitelerin başında geliyor. Milyonlarca öğrenciye hizmetin yanı sıra başta Eskişehir olmak üzere tüm Türkiye'ye hizmet sunuyoruz. Birçok faaliyetimizi üniversite kampüslerimizde gerçekleştiriyoruz. Vatandaşların kampüse girişi biraz sınırlı oluyor. Biz de buradan hareketle Eskişehir halkıyla onların yoğun olarak uğradığı mekanlarda buluşalım, ürettiklerimizi onlarla paylaşalım istiyoruz. Bu etkinlik de aslında bunun bir belirtisi. Öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız tarafından yapılan üretim ve tasarım ürünlerini doğrudan halkımızın beğenisine sunmak, onlarla paylaşmak, üniversitede neler yapılıyor onları göstermek için buradayız. Bundan da çok mutluyuz. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Vatandaşla buluşmamıza vesile olup mekanı bize tahsis eden NeoPlus AVM'ye de teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi işbirliği ile gerçekleştirdikleri çalışmanın kendileri için de oldukça önemli olduğunu söyleyen NeoPlus AVM Genel Müdürü Yavuz Aslan ise, bu tarz buluşmaların yılın 365 günü gerçekleşmesini istediklerini dile getirdi. Katılımcılara fabrikalarının kuruluşu hakkında bilgiler veren Cemalettin Sarar ise, öğrencilere her zaman çalışmalarını ve hep en iyiyi istemeleri tavsiyelerinde bulundu.

Etkinlik, Moda Tasarım Bölümü öğrencilerinin hazırladığı giysilerden oluşan defilenin sunulması ve katılımcıların alanı gezmesiyle sona erdi.