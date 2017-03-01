Minderin Sultanları Madalyayla Döndüler

23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası 8 sıkletle yapılan karşılaşmalar 14 kulüpten 105 sporcunun mücadelesiyle sona erdi.

23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası 8 sıkletle yapılan karşılaşmalar 14 kulüpten 105 sporcunun mücadelesiyle sona erdi. Müsabakaya takım halinde katılan Tekirdağlı Kadın Güreşçiler, Türkiye 4'üncülüğünü elde etmeyi başardı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası 8 sıkletle yapılan karşılaşmalar 14 kulüpten 105 sporcunun mücadelesi ile sona erdi. 53, 58, 63 ve 75 kilolarda yapılan organizasyonun sonunda madalyalar sahiplerini buldu. Madalyalarla dönen kadın güreşçilerden 53 kilogramda Emine Çataloğlu 1'inci, 58 kilogramda Mehlika Öztürk 3'üncü, 60 kilogramnda Şaziyenur Mertgenç 3'üncü,63 kilogramda Sultan Sivrihisar 3'üncü, 75 kilogramda Cemile Birlik 3'üncülüğü elde etti.

Takım halinde katılan Tekirdağlı Kadın Güreşçiler Türkiye 4'üncülüğünü elde etmeyi başardı.