Minibüs Bariyerlere Çarptı : 1 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Barış Yiğit yönetimindeki 61 LC 023 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerle çarptıktan sonra yan devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Sıkıştığı yerden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.