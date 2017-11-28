Minibüs Direğe Çarptı: 4 Yaralı

Malatya'da kontrolden çıkan bir yolcu minibüsü, yol kenarındaki trambüs direğine çarptı.

Malatya'da kontrolden çıkan bir yolcu minibüsü, yol kenarındaki trambüs direğine çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Çevreyolu üzer MAŞTİ önünde meydana geldi. Mustafa Akbaş yönetimindeki 44 M 106 plakalı minibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki trambüs direğine çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ile araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.