Minibüs İle Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, motosiklette...

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, motosiklette bulunan 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Kahta ilçesi Oduncular Sitesi civarında meydana geldi. Orhan Akıncı (26) yönetimindeki 34 ES 1040 plakalı motosiklet ile Mehmet Halil K. yönetimindeki 02 KS 393 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Orhan Akıncı olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette bulunan Şefik Seçilmiş ise yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.