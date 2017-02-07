Minibüs Kooperatifleri Arasında Kavga: 4 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şehir içi taşımacılığı yapan 2 minibüs kooperatifi arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şehir içi taşımacılığı yapan 2 minibüs kooperatifi arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Toprak Mahsulleri Ofisi civarında 2 minibüs kooperatifi üyeleri arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada Hamza F. (36), Hekim D. (26), Gaffari B. (41) ve Osman K. (36) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.