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Minibüs Ve Servisçi Esnafından Mitinge Ücretiz Servis

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Minibüs Ve Servisçi Esnafından Mitinge Ücretiz Servis
Malatya'da minibüsçü ve servisçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına vatandaşları ücretsiz olarak taşıyorlar.

Malatya'da minibüsçü ve servisçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına vatandaşları ücretsiz olarak taşıyorlar.

Battalgazi ve Yeşilyurt ilçesindeki mahallelerden vatandaşları ücretsiz olarak Yeni Belediye Binası yanındaki miting alanına taşıyan minibüsçü ve servisçilere teşekkür eden Malatya Minibüsçüler Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Türkiye'nin bu coğrafyanın son umudu olduğunu belirterek "Hepimiz aynı gemideyiz, bu geminin adı ise vatandır. Bizler birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece vatanımıza sahip çıktığımız sürece gerek içteki hainler gerek dışarıdaki hainler vatanımıza el uzatamaz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da yapacağı mitinge 300'e yakın minibüs ve servisin vatandaşları ücretiz olarak miting alanına taşıdığını belirten İnce "Bugün bu yaptıkları örnek davranış gerçekten takdire şayan bir davranış. Bugün burada toplanmamızın amacı esnafımızın birlik ve beraberliğini sağlayarak vatanın yanında oldukları, Cumhurbaşkanımızın yanında oldukları, safımızı belli etme amaçlıdır. Bizim safımızda her zaman bellidir" dedi.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mahmut Üner Özer ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına vatandaşları ücretsiz olarak taşıyan minibüsçü ve servisçi esnafına teşekkür ederek "Bize de sürpriz oldu. Esnafımızın ülkenin yanında olduğunu ve her türlü güzel işte yanımızda olduklarını biliyoruz. Tüm minibüsçü ve servisçi esnafımıza canı gönülde teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Servisçi ve minibüsçü esnafı Erdem Ayaz ise vatandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşturmak için miting alanına ücretsiz servis yaptıklarını belirterek "Bu işi tamamen gönüllü olarak yapıyoruz. Biz paranın derdinde değiliz vatanın derdindeyiz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" şeklinde konuştu.

Minibüs Ve Servisçi Esnafından Mitinge Ücretiz Servis

Minibüs Ve Servisçi Esnafından Mitinge Ücretiz Servis

Minibüs Ve Servisçi Esnafından Mitinge Ücretiz Servis

Minibüs Ve Servisçi Esnafından Mitinge Ücretiz Servis

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