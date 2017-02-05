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Minibüsçüler zam bekliyor

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Minibüsçüler zam bekliyor
Başkan Gençer, oda olarak Kırıkkale Belediyesi’ne resmi yazıları yazarak, zam talebinde bulunduklarını ve olumlu bir yanıt beklediklerini söyledi

Kırıkkale Minibüsçüler Odası Başkanı İshak Gençer, minibüsçü esnafının son zamanlarda yaşadığı sorunları dile getirerek, "Türkiye'de yaşanan terör, Başkanlık Sistemi tartışmaları ve dövizdeki yükseliş gibi sorunlar şoför esnafına direk olarak yansıyor" dedi.

25 KURUŞ ZAM İSTİYORUZ
Dolardaki yükselişin ulaşımda hizmet veren esnafı olumsuz etkilediğine dikkat çeken Başkan Gençer, "Akaryakıta yapılan zam had safhaya ulaştı. Sektör; akaryakıta, yedek parçaya, işçiliğe gelen zamlardan etkileniyor. Esnaf emeğinin karşılığını alamıyor" diye konuştu. Gençer, esnafın vergisini, oda aidatını dahi ödemekte zorlandığını belirterek, şunları söyledi: "Esnaf kamburun altından kalkamıyor. En azından 25 kuruş zam yapılsa; esnaf ayakta kalabilir. Esnaf her gün sorunlarını bize dile getiriyor. Yaşanan sorunları halk da görüyor belediye de görüyor. Yaşananlar ortada. Kısaca esnaf sıkıntıda" dedi.

Başkan Gençer, oda olarak Kırıkkale Belediyesi’ne resmi yazıları yazarak, zam talebinde bulunduklarını ve olumlu bir yanıt beklediklerini söyledi.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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