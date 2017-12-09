Minibüsün Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde ticari minibüsün çarptığı bir genç hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde ticari minibüsün çarptığı bir genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Abdurrahmanlar Mahallesi yönüne seyir halinde olan K.K. (54) yönetimindeki 07 YHB 24 plakalı ticari minibüs, yol kenarında yürüyen Ömer Çevik'e (25) çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Ömer Çevik olay yerinde hayatını kaybetti. Çevik'in cenazesi olay yerine gelen ambulansla Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü K.K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.