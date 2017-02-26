Minik Ali Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul Tuzla'da bulunan bir spor salonunda üzerine dolap düşen 3 yaşındaki Ali Rahman Yanar, memleketi Rize'de gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

İstanbul Tuzla'da bulunan bir spor salonunda üzerine dolap düşen 3 yaşındaki Ali Rahman Yanar, memleketi Rize'de gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz cuma annesiyle birlikte Tuzla'da bulunan bir spor merkezine giden Ali, soyunma odasında bulunan bir dolabın üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Minik Ali bugün Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Ortaköy'de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aynı yerde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

"Olayda kasıt yok ama dolaplar sabit değil"

Cenaze namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan amca Ömer Yanar, "Annesi Asiye sporu yaptıktan sonra soyunma odasına giriyor, o esnada çocuk annesine doğru koşarken dolap üzerine düşüyor. Burada ihmal varsa dolabın sabit olmayışıdır, çünkü savcı inceleme yaptıktan sonra ben içeriye girdim dolapları tuttuğumda dolaplar sallanıyordu. Bir çocuk rahatça devirebilir gibiydi dolapları. Bir ihmal varsa dolapların sabitlenmemesinden dolayıdır" dedi