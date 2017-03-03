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Minik Bahçıvanlar Toprağı Çok Sevdi

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Minik Bahçıvanlar Toprağı Çok Sevdi
Yunusemre Belediyesi, ilçede bulunan öğrencilere ağaç sevgisi aşılamak amacıyla "Minik Bahçıvanlar" projesini başlattı.

Yunusemre Belediyesi, ilçede bulunan öğrencilere ağaç sevgisi aşılamak amacıyla "Minik Bahçıvanlar" projesini başlattı. Proje kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri öğrencilere eğitim verirken; öğrencilerle birlikte okul bahçelerine fidan dikiyor.

'Yunusemre'de 1 Milyon Fidan Toprak İle Buluşuyor Projesiyle ilçede ağaçlandırma seferberliği başlatan Yunusemre Belediyesi, "Minik Bahçıvanlar Projesiyle de öğrencilere doğayı korumayı ve fidan yetiştirmeyi öğretiyor. Proje kapsamında Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere eğitimler veriyor. Eğitimlerin ardından okul bahçelerine öğrencilerle birlikte fidan diken ekipler, fidanın yetiştirilmesi için neler yapılması gerektiğini anlatıyor.

8 okul bahçesi ağaçlandırıldı

Bazı değerlerin küçük yaşta öğrenilmesi gerektiğine dikkat çeken Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ağaç Yaşken Eğilir" atasözüne atıfta bulunarak, "Minik Bahçıvanlar projemiz kapsamında ilçemizde bulunan 8 okulda öğrencilerimiz ile beraber ağaç dikim projesini başlattık. Minik öğrencilerimize teknik personelimiz tarımsal bilgiler, bitki nasıl dikilir, ağaç sevgisi gibi konularda bilgiler vererek, öğrencilerimizi toprak ile bütünleştirmek amacıyla çalışmalarda bulunuyor. Bilgilendirmelerin ardından öğrenciler okul bahçelerinde ağaç dikimi yapıyor. Projeye dahil olan 1013 öğrencimiz var. Proje kapsamında ayrıca öğrencilerimiz ve velilerimiz ile Fidan Dikim Şenliği yapacağız" dedi.

Okul bahçeleri güzel bir görünüme kavuşan öğrenciler ve okul yönetimi, Başkan Çerçi'ye teşekkür etti. Proje kapsamında öğrencilere okul çantası dağıltıldı.

Minik Bahçıvanlar Toprağı Çok Sevdi

Minik Bahçıvanlar Toprağı Çok Sevdi

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