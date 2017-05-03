Minik Başkanların Hayvan Hassasiyeti

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, kendisini ziyarete gelen ilkokul öğrencilerine koltuğunu devretti.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, kendisini ziyarete gelen ilkokul öğrencilerine koltuğunu devretti. Minik başkanlar Efe ve Sude'nin ilk talimatı, yaralı ve hasta sokak hayvanlarına müdahale oldu.

Maltepe Nazmi Duhani İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri Efe Kazancıoğlu ve Sude Aytekin, öğretmenleriyle birlikte Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı ziyaret etti. Okul Müdürü Sedrettin Akdemir, rehberlik öğretmeni Serap Cesur ve sınıf öğretmeni Kamil Biçer ile Kılıç'ın makamına gelen çocuklar, sorunlarını dile getirdi.

Başkan Kılıç, ziyaret sırasında 2 öğrenciyi makam koltuğuna oturttu. Koltuğa oturan minik başkanların ilk icraatı, yaralı ve hasta sokak hayvanlarının tedavi edilmesiyle ilgili oldu. Özellikle sosyal medyayla içli dışlı olduğunu belirten 11 yaşındaki Efe Kazancıoğlu, Başkan Kılıç ile birlikte bilgisayar kullanarak, belediyenin sosyal medya hesaplarına baktı. Zaman zaman Kılıç'ın şakalaştığı çocuklar, sokak hayvanları için konulan su kapları ve kulübelere hayran kaldıklarını belirtti.