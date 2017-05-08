Minik Çocuğun Bacağı Yürüyen Merdivene Sıkıştı

Gayrettepe Metro İstasyonu'nda 9 yaşındaki çocuğun bacağı, yürüyen merdiven sıkıştı.

Gayrettepe Metro İstasyonu'nda 9 yaşındaki çocuğun bacağı, yürüyen merdiven sıkıştı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kurtarılan minik çocuk, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, sabah saatlerinde Gayrettepe Metro İstasyonu'nda yaşandı. Annesi ile birlikte metrodan inen Muhammet Emre Y.(9), Zincirlikuyu otobüs duraklarına çıkan yürüyen merdivene yöneldi. Ancak yürüyen merdivene binen çocuğun minik Muhammet, bir anda acı içinde yerde kaldı. Minik çocuğun bacağının mekanizmaya sıkıştığını gören vatandaşlar ve görevliler hemen duruma müdahale etti. Önce yürüyen merdiven durduruldu, ardından da polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipelri, minik Muhammet'i sakinleştirerek kurtarma çalışmalarına başladı. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda merdiveni keserek sıkıştığı yerde kurtarılan Muhammet, tedavi edilmek üzere Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kazanın meydana geldiği yürüyen merdiven bakıma alınırken, yolcular merdivenlere ve asansöre yönlendirildi.

Olayı gören Yavuz Ekşioğlu isimli vatandaş, "Ben olay yerine geldiğimde çocuğun bacağı içerideydi. Güvenlikler geldi, itfaiye çağrıldı. Merdiveni keserek çocuğu çıkardılar. Çocuğun bacağı kan içindeydi. Ambulansa koyup götürdüler. Çocuğun sağlığı iyiydi ama ayağı biraz ezilmişti" ifadelerini kullandı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.