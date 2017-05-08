  • BIST 94.342
  • Altın 140,537
  • Dolar 3,5536
  • Euro 3,8895
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 22 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 22 °C
  • Trabzon 19 °C

Minik Çocuğun Bacağı Yürüyen Merdivene Sıkıştı

» »
Minik Çocuğun Bacağı Yürüyen Merdivene Sıkıştı
Gayrettepe Metro İstasyonu'nda 9 yaşındaki çocuğun bacağı, yürüyen merdiven sıkıştı.

Gayrettepe Metro İstasyonu'nda 9 yaşındaki çocuğun bacağı, yürüyen merdiven sıkıştı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kurtarılan minik çocuk, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, sabah saatlerinde Gayrettepe Metro İstasyonu'nda yaşandı. Annesi ile birlikte metrodan inen Muhammet Emre Y.(9), Zincirlikuyu otobüs duraklarına çıkan yürüyen merdivene yöneldi. Ancak yürüyen merdivene binen çocuğun minik Muhammet, bir anda acı içinde yerde kaldı. Minik çocuğun bacağının mekanizmaya sıkıştığını gören vatandaşlar ve görevliler hemen duruma müdahale etti. Önce yürüyen merdiven durduruldu, ardından da polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipelri, minik Muhammet'i sakinleştirerek kurtarma çalışmalarına başladı. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda merdiveni keserek sıkıştığı yerde kurtarılan Muhammet, tedavi edilmek üzere Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kazanın meydana geldiği yürüyen merdiven bakıma alınırken, yolcular merdivenlere ve asansöre yönlendirildi.

Olayı gören Yavuz Ekşioğlu isimli vatandaş, "Ben olay yerine geldiğimde çocuğun bacağı içerideydi. Güvenlikler geldi, itfaiye çağrıldı. Merdiveni keserek çocuğu çıkardılar. Çocuğun bacağı kan içindeydi. Ambulansa koyup götürdüler. Çocuğun sağlığı iyiydi ama ayağı biraz ezilmişti" ifadelerini kullandı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Siirt’te 8 Askerin Şehit Olduğu Saldırının Failleri Yakalandı08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:28
  • Batman Ve Şanlıurfa’da Fetö Operasyonu: 13 Gözaltı08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:25
  • Kocaeli’de Fetö Operasyonu: 23 Kişi Adliyede08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:25
  • Yaralı Taşırken Ambulansla Çarpıştı08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:25
  • Çanakkale’de Fetö Operasyonu08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:19
  • Bilecik’te Fetö’nün ’Mahrem İmamları’ Adliye Sevk Edildi08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:19
  • Kilyos Açıklarında Batan Rus Donanmasına Bağlı Gemiye Ait 20 El Bombası Ele Geçirildi08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:19
  • 10 Adrese 200 Polisle Operasyon: 12 Gözaltı08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:03
  • Adıyaman’da Uyuşturucu Operasyonu08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:03
  • Suriyeli Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti