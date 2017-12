Minik Eller Toprakla Buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, anaokul öğrencileri ile birlikte çiçek ekti.

Başkan Duruay ve Zekiye Emin Kanıpek Anaokulu öğrencileri, Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında lale soğanı ve sevgi çiçeği ekti. 29 anaokul öğrencisinin katıldığı çiçek ekiminde eğlenceli anlar yaşandı. Çocuklara, dünyada sadece Gölbaşı'nda yetişen sevgi çiçeği anlatıldı.

Başkan Duruay, sevgi çiçeğinin minik ellerde can bulacağını belirterek "Çocuklarımızı her zaman toprakla buluşturmalıyız. İşte bu yüzden sevgi çiçeğimizi çocuklarımızla birlikte ekiyoruz. Bahar geldiğinde bu minik ve güzel eller tarafından ekilen tohumlar can bulacak ve Gölbaşı sevgi rengine bürünecek" dedi.