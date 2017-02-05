Minik ellerin hayalleri eserlerine yansıdı

Bulvar AVM'nin düzenlediği 'En Sevdiğim Şeyler' Resim Yarışması'nın ödül töreni yoğun ilgi gördü. Çok sayıda okuldan yüzlerce eser yarıştı, derece yapanlara ödül ve başarı belgesi verildi

Bulvar AVM'nin düzenlendiği 'En Sevdiğim Şeyler' temalı resim yarışmasının kazananları belli oldu. Yarışma (1'nci, 2'nci ve 3'ncü Sınıflar), (4'ncü, 5'nci, ve 6'ncı Sınıflar) ve (7'nci ve 8'nci Sınıflar) olacak şekilde üç kategoride gerçekleşirken, yarışmanın kazananları uzun çalışmalar sonucunda belirlendi. Yarışmaya Samsun’da yer alan çok sayıda okuldan yüzlerce eser katıldı.

BİRİNCİ ECE İLHAN OLDU

Kazananlar OMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünden Prof. Dr. Sevgi Soylu Koyuncu, Prof. Halil Türker ve Samsun Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Başkanı Esra Ekşi’nin katılımıyla oluşan jüri seçimleriyle belirlendi. Yarışmanın 1'nci, 2'nci ve 3'ncü sınıflar kategorisinde birinci Bahçeşehir Koleji 2-C Sınıfı öğrencilerinden Ece İlhan, ikinci Ses Okulları 3-A Sınıfı öğrencilerinden Zeynep Bülbül, üçüncü ise Sakarya İlkokulu 2. Sınıf öğrencilerinden İlayda Cemre Yılmaz oldu.

SEMANUR VE YAĞMUR ZİRVEDE

4'ncü, 5'nci, ve 6'ncı sınıflar kategorisinde ise birinci Yunus Emre Ortaokulu 5-D sınıfı öğrencilerinden Semanur Demir, ikinci Bahçeşehir Okulları 6-E sınıfı öğrencisi Nehir Tükenmez, üçüncü ise Ses Okulları 5-C sınıfı öğrencilerinden Ece Özkan oldu. 7'nci ve 8'nci sınıflar kategorisinde ise birinci Cumhuriyet Ortaokulu 7-D sınıfı öğrencilerinden Yağmur Sena Nur Eroğlu, ikinci Bahçeşehir Okulları 7- A öğrencilerinden Selay Tandoğan, üçüncü ise Ezgililer Koleji 7. Sınıf öğrencilerinden İlayda Okuyucu oldu.

7 ŞUBAT'A KADAR SERGİDE

Yarışmada kategorilerde derece alan öğrencilerin yanı sıra iki öğrenciye Jüri Özel Ödülü, iki öğrenciye Bulvar AVM Özel Ödülü ve bir öğrenciye de Mansiyon Ödülü verildi. Sosyal medyada en çok beğeni alan resim çalışmalarının sahipleri de ayrıca ödüllendirildi. En Sevdiğim Şeyler Resim Yarışması'nın Ödül Töreni'nde, yarışmaya katılan tüm çocuklara teşekkür ve katılım belgesi verildi. Ödül töreni öncesi ve sonrasında aileler, çocukları ile birlikte sergiyi gezerek hatıra fotoğrafı çektirdiler. Çocukların resim çalışmalarından oluşan 'En Sevdiğim Şeyler' Sergisi, 7 Şubat 2017 tarihine kadar Bulvar AVM Kültür Salonu'nda görülebilecek.