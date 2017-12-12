  • BIST 109.283
  • Altın 152,949
  • Dolar 3,8291
  • Euro 4,5075
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 14 °C

Minik İlker’in Hayali Gerçek Oldu

» »
Minik İlker’in Hayali Gerçek Oldu
Eskişehir'in Sarıcakaya İlçesi Güneyköy Mahallesinde yaşayan ve yıllardır çamursuz bir alanda oyun oynayıp arabasını sürmek isteyen küçük İlker...

Eskişehir'in Sarıcakaya İlçesi Güneyköy Mahallesinde yaşayan ve yıllardır çamursuz bir alanda oyun oynayıp arabasını sürmek isteyen küçük İlker Metin'in hayalini Sarıcakaya Belediyesi gerçekleştirdi.

Sarıcakaya İlçesi'ne bağlı yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan 1300 Rakımdaki Güneyköy Mahallesi'nin yıllardır kanayan yarası haline gelen çamur sorunu ortadan kaldırılıyor. Sarıcakaya Belediyesi Fen İşleri ekipleri mahalledeki tüm sokak ve bağlantı yollarına kilittaş döşeme çalışması yaparak çamur sorununu ortadan kaldırdı. Belediyede görevli Zabıta Komiseri Hüseyin Yaman ve Fen İşleri Müdürü Murat Sezgin, çalışmaları denetlerken karşılaştığı manzara karşısında duygu yüklü anlar yaşarken şaşkınlığını da gizleyemedi. Güneyköy Mahallesi'nin tek çocuğu 5 yaşındaki İlker Metin'in kucağında taşıdığı arabasını kilittaş döşenen yere getirerek sürmeye başlaması sevinçle karşılandı. Metin'in ailesi çocukları İlker'in yıllardır arabasıyla çamurun içinde oynamaya çalıştığını belirtirken, çamursuz yeni bir yolla kavuşmanın onu çok sevindirdiğini söyledi. İlker Metin, yeni kilittaş döşenen sokakta arabasını Zabıta Komiseri Hüseyin Yaman ile birlikte sürdü.

Büyük kentlerde aynı yaştaki çocukların çamurla oyun oynamanın ne demek olduğunu pek bilmediklerini belirterek sözlerine başlayan Metin ailesi de "Bu şekilde çamursuz bir sokakta oyunlar oynamak İlker'in bir hayaliydi. Şimdi gerçekleşti. Kendi yaşıtlarını televizyonda oyun alanlarında eğlendiklerini görmesi onu zaman zaman üzüyordu. Onları görür görmezde televizyon başından kalkarak bahçedeki kendisine aldığımız arabasıyla oynamaya başlardı. Saatlerce çamurun içinde oynamasına bir şey diyemezdik. Artık şimdi İlker'de rahat bir şekilde çok sevdiği arabasını bu sokaklarda sürebilecek olması bizleri de mutlu etti" şeklinde duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Metin ailesi ayrıca kendilerine bu imkanı sunan Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler'e de teşekkürlerini iletti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tüm Yerel Sen’den Başkan Kurt’a Ziyaret12 Aralık 2017 Salı 14:18
  • Başkan Ataç Mollaoğlu Mahallesi’nde12 Aralık 2017 Salı 14:13
  • Esogü’de ’Orta Asya’da Dini Hayat Ve Din Eğitimi’ Konulu Konferans12 Aralık 2017 Salı 14:13
  • Esogü’de ’Kudüs İçin Direniş İnsanlık İçin Diriliş’ Etkinliği12 Aralık 2017 Salı 14:13
  • Akut’tan Kadınlara Deprem Semineri12 Aralık 2017 Salı 14:13
  • Halk Edebiyatını Uygulamalı Öğrendiler12 Aralık 2017 Salı 14:03
  • Katib Başkanı Yılmaz, Zonguldak’ta “Azade” İsimli Tiyatroyu İzledi12 Aralık 2017 Salı 13:53
  • Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Ve Spor Kompleksi Adeta Okul Gibi12 Aralık 2017 Salı 13:33
  • Başkan Doğan, Taksi Şoförlerini Makamında Ağırladı12 Aralık 2017 Salı 13:33
  • Küçük Nilüfer Kanser Olduğunu Bilmiyor12 Aralık 2017 Salı 13:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti