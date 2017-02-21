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Minik İnşaat Mühendisleri Şantiyede Buluştu

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Minik İnşaat Mühendisleri Şantiyede Buluştu
Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin Çocuk Kulübü, "Minik İnşaat Mühendisleri Atölyesi" düzenlendi.

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin Çocuk Kulübü, "Minik İnşaat Mühendisleri Atölyesi" düzenlendi. Geleceğin inşaat mühendislerini bir araya getiren atölyede baretlerini takan minikler, temsili şantiye alanında doyasıya eğlendi.

Minik konukları için düzenlediği etkinlikte inşaat mühendisliğini tanıtan alışveriş merkezi, "Minik İnşaat Mühendisleri Atölyesi"nde bir araya getirdiği minik ziyaretçilerini, temsili şantiye alanında ağırladı. Mühendisler gibi baret takıp fosforlu yelek giyen çocuklar, şantiyelerde uyulması gereken güvenlik önlemlerini uygulamalı olarak öğrendi.

Minikler, eğitmenlerden şantiyelere asılan güvenlik işaretlerinin ne anlama geldiği hakkında bilgiler alarak dağıtılan boyama kitaplarında kendileri gibi inşaat mühendisi olarak çizilen çocuk resimlerini boyadı. Kamyon ve kepçe gibi inşaat alanında kullanılan iş makinelerinin oyuncakları ile oynayıp doyasıya eğlenen minikler, etkinlik sonunda katılım belgesi ile objektiflere poz verdi.

Minik İnşaat Mühendisleri Şantiyede Buluştu

Minik İnşaat Mühendisleri Şantiyede Buluştu

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