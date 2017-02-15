’Minik Irmak’ Davası 8 Mart’a Ertelendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 4 yaşındaki Irmak Kupal'ı canice öldüren Himmet A.'nın yargılandığı davanın 2. duruşması Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinde...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 4 yaşındaki Irmak Kupal'ı canice öldüren Himmet A.'nın yargılandığı davanın 2. duruşması Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Davanın savcısı tarafından Himmet A. için ilk duruşmada İstanbul Adli Tıp Kurumundan talep edilen akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair raporun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle, dava 8 Mart tarihine erteledi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde komşusu Himmet A. tarafından iddiaya göre, tecavüz edildikten sonra canice öldürülen 4 yaşındaki Irmak Kupal cinayetinin ceza davasının 2. duruşması Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. İşlediği cinayeti itiraf eden sanık Himmet A. duruşmaya yine SEGBİS ile bağlanırken, ilk duruşmaya rahatsızlıkları nedeniyle katılamayan Irmak Kupal'ın annesi Suriye ve babası Bilal Kupal ise ikinci duruşmaya katıldı.

Duruşmaya İzmir KADEM temsilcisi avukat Gamze Suznak Kızılırmak, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Sema Hasgör, sanık avukatı Tayfun Erdaş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Şafak Turhan da katıldı.

Sanık Himmet A. için ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istenirken, duruşmada söz alan anne Kupal, sanığın en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini dile getirdi. Sanık Himmet A. ise "Benim çocuklara karşı değil tüm insanlara karşı kinim, kötülük yapma isteğim var. Küçükken kötülük gördüm, istismara uğradım. Hastayım tedavi olmak istiyorum" diyerek tedavi olmak istediğini tekrarladı.

Mahkeme Başkanı Remziye Güldür, sanığın tutukluluk halinin devamına ve akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesine karar vererek, davayı 8 Mart tarihine erteledi.

Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma sonrası bir açıklama yapan Manisa Baro temsilcisi avukat Gözde Deliktaşlı, "Sanık Himmet A.'nın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumundan talep edilen rapor henüz mahkeme heyetine ulaşmadığı için duruşma 8 Mart 2017 tarihine ertelenmiştir" dedi.

Olay

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 14 Ekim 2016 tarihinde sokakta oynamaya çıkan 4 yaşındaki Irmak Kupal'dan bir daha haber alınamamıştı. Yapılan bütün arama çalışmalarına rağmen bulunamayan minik Irmak'ın canice öldürüldüğü ise Himmet A.'nın canlı yayında itiraf etmesiyle ortaya çıkmıştı. Sanık Himmet A.'nın ifadesi sonrası minik Irmak'ın cansız bedeni Alaşehir'in Ilıca Mahallesi Sarıkız mevkisinde bir bağda gömülü olarak bulunmuştu.