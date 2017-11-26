Minik Kalpler Erdal İnönü Kent Parkı’nda Buluştu

Muratpaşa'dan Fatmagül Özpınar ve Aksu'dan Hacıaliler ilkokulları öğrencileri mektup arkadaşlığı buluşması gerçekleştirdi.

Muratpaşa'dan Fatmagül Özpınar ve Aksu'dan Hacıaliler ilkokulları öğrencileri mektup arkadaşlığı buluşması gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Haziran ayında törenle hizmete açtığı Antalya'nın yeni yaşam alanı Erdal İnönü Kent Parkı, farklı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. 25 dönüm alan üzerine kurulan ve sunduğu büfe hizmetleriyle açıldığı günden itibaren müdavimlerini oluşturan parkta bu kez Muratpaşa ve Aksu'dan mektup arkadaşı olan iki ilkokul öğrencilerini buluşturdu.

Fatmagül Özpınar İlkokulu 3-E ve Hacıaliler Ortaokulu 3-B sınıfı öğrencilerinin 2 yıldan bu yana sürdürdükleri mektup arkadaşlığı kent parkında gerçekleşen keyifli buluşma ile taçlandı. Antalyalılar dayanışma ve dostluk derneği daveti ile Erdal İnönü kent parkından bir araya gelen öğrenciler göz alıcı bir manzarada doyasıya koşup oynadı. Buluşma, minik kalplerin birbirlerine hediye vermesi ile son buldu.