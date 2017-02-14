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‘Minik Kalpler’ Projesi İle Bin 700 İlkokul Öğrencisi Kalp Taramasından Geçirildi

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‘Minik Kalpler’ Projesi İle Bin 700 İlkokul Öğrencisi Kalp Taramasından Geçirildi
Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi işbirliğinde 15 Aralık 2016 tarihinde hayata geçirilen, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim...

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi işbirliğinde 15 Aralık 2016 tarihinde hayata geçirilen, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteklediği "Minik Kalpler" projesi kapsamında, 6-10 yaş arası bin 700 öğrenci kalp taramasından geçirildi.

"Minik Kalpler" projesinin tanıtımı, Osmaniye İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe, Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Sağlık Müdürü Aytekin Kemik, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin Halk Sağlığı Müdürü Serdar Deniz ve Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali Kaya da katıldı.

Minik Kalpler projesinin tanıtımında konuşan Başkan Kocamaz, özellikle kalple ilgili problemleri olan çocukların, bu problemlerinin küçük yaşta erkenden teşhis edilmesinin çocukların, ailelerin ve toplumun geleceği için çok önemli olduğunu söyledi. Mersin Valiliği, Mersin Üniversitesi ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, projede Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaptığı için teşekkür eden Kocamaz, "İnşallah hayırlı bir hizmet olur. Öncelikle Mersin merkezde başlayan bu hizmet gelecekte diğer ilçelere de kaydırılabilir" dedi.

Geçen yıl 15 Aralık'ta hayata geçirilen Minik Kalpler projesi kapsamında 6-10 yaş arası öğrencilere, doğuştan gelen ritim bozukluklarının tespitine yönelik EKG cihazları ile kalp taraması yapılıyor. Tarama sonrası elde edilen grafikler, Mersin Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü profesör doktorları tarafından değerlendiriliyor ve ritim bozukluğu tespit edilen öğrencilerin aileleri bilgilendirilerek, Mersin Üniversitesi hastanesinde tedavi süreci uygulanıyor.

Hayata geçirildiği günden bu yana 10 okulda bin 700 öğrencinin kalp taramasının yapıldığı projede, dört adet EKG cihazı ile bir profesör doktor ve 7 hemşire hizmet veriyor. Proje kapsamında yaz tatiline kadar 25 okul daha ziyaret edilerek, 20 bin öğrenciye kalp taraması yapılması hedefleniyor.

‘Minik Kalpler’ Projesi İle Bin 700 İlkokul Öğrencisi Kalp Taramasından Geçirildi

‘Minik Kalpler’ Projesi İle Bin 700 İlkokul Öğrencisi Kalp Taramasından Geçirildi

‘Minik Kalpler’ Projesi İle Bin 700 İlkokul Öğrencisi Kalp Taramasından Geçirildi

‘Minik Kalpler’ Projesi İle Bin 700 İlkokul Öğrencisi Kalp Taramasından Geçirildi

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