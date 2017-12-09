Minik Kardeşler Yangından Son Anda Kurtarıldı

Annelerinin, 3 minik kardeşi evde tek başlarına bırakıp işe gittiği sırada çıkan yangını gören vatandaşlar, alevlerin içine dalıp küçük çocukları...

Annelerinin, 3 minik kardeşi evde tek başlarına bırakıp işe gittiği sırada çıkan yangını gören vatandaşlar, alevlerin içine dalıp küçük çocukları yangından kurtardı.

İzmir'de sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan anne Emine B., iddialara göre çocukları Yusuf, Umut ve Orhan'ı evde yalnız bıraktı. Torbalı ilçesi Cumhuriyet Mahallesindeki evlerinde yalnız kalan minik kardeşler, oyun oynarken elektrik prizinden kıvılcımlar çıktı. Kıvılcımları gören ve korkuya kapılan kardeşlerden en büyüğü olan Yusuf, prizin üzerine su dökünce oda bir anda alev aldı. Dumanlar evin her yanını sararken, yoldan geçen vatandaşlar, durumu fark etti ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Vatandaşlar, çok geçmeden evde 3 kardeşin yalnız olduğunu anlayınca, 3. kata çıkarak 3 kardeşi de dumanların arasından çıkarttı. Dumandan hafif şekilde etkilenen kardeşlere çevredeki vatandaşlar tarafından ayran verilirken, komşuları da anne Emine B.'yi durumdan haberdar etti.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine zamanında gelmesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü. Kardeşlerin sağlık durumları ise iyi olduğu bildirildi.