Minik Kulaçlar Anneler İçin Atıldı

Şehitkamil Belediyesi, geleneksel olarak düzenlediği sportif organizasyonlarla binlerce kişiyi sporla buluşturmaya devam ediyor.

Şehitkamil Belediyesi, geleneksel olarak düzenlediği sportif organizasyonlarla binlerce kişiyi sporla buluşturmaya devam ediyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 3. Minik Kulaçlar Yüzme Şenliğinde Alleben 1 Yüzme Havuzu yüzlerce sporcuya ev sahipliği yaptı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediye Başkanlığınca 3.'sü organize edilen Minik Kulaçlar Yüzme Şenliği 5-7 yaş aralığında 289 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Minik sporcuların başarı dolu performanslarına sahne olan yarışın ödül seremonisinde organizasyona katılan tüm minik yüzücüler, organizasyon kurulu tarafından birinci ilan edilirken, şampiyon kulaçlar ise bu jest sonrasında kazandıkları madalyalarını, önümüzdeki Pazar günü kutlanacak Anneler Günü nedeniyle tribünlerde yarış süreci boyunca kendilerini yalnız bırakmayan annelerine armağan etti.

289 minik kulaç yarış heyecanını yaşadı

3. Geleneksel Minik Kulaçlar Yüzme Şenliğinde 289 minik sporcudan bir çoğunun ilk kez resmi yarış heyecanı yaşadığını ifade eden Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları Koordinatörü Cengiz Bingül, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Anneler Günü kutlamalarına özgü bir şekilde organize ettiğimiz 3. Geleneksel Minik Kulaçlar Yüzme Şenliği 289 minik yüzücümüzün katılımıyla gerçekleştiriliyor. Sporcularımız, kulaçlarını mutlu, sağlıklı, huzur dolu bir geleceğin yanı sıra bu organizasyona özgü yaklaşan Anneler Günü nedeniyle tüm annelerimiz için attı. Alleben Yüzme Havuzunun tribünlerini dolduran velilerimizin heyecanı en az kulvarlarda yerlerini alan değerli sporcularımız kadar fazla. Ben, tüm velilerimize iyi bir takım arkadaşı oldukları için bu vesile ile teşekkür ediyorum. Sporcularımız, minik yaşlarına rağmen farklı tekniklerde performans sergiledi. Yüzme sporu adına ortaya çıkan bu özel manzarada Şehitkamil Belediyemizin destekleri göz ardı edilemeyecek kadar büyük. Dün buna benzer organizasyonlarda yerini alan minikler, bugün Gaziantep'e, bölgemize ve Türkiye'mize Ay-Yıldızlı mayo ile büyük gururlar yaşatıyor. Dilerim bu yavrularımız da ilerleyen yıllarda benzer bir grafik çizer" ifadelerine yer verdi.

Sporcularımızın gelişimi adına memnuniyet verici bir organizasyon

3. Geleneksel Minik Kulaçlar Yüzme Şenliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Özel SANKO Koleji Yüzme Antrenörü Meltem Kalkan, Şehitkamil Belediyesi tarafından su sporlarında düzenlenen organizasyonların minik sporcularının kişisel ve sportif gelişimine büyük katkı sağladığını dile getirdi. Kalkan, "Şehitkamil Belediyesi tarafından farklı vesilelerle su sporları branşlarında düzenlenen organizasyonları ilgiyle takip ediyor ve mümkün olabildiğince üst düzey bir sporcu grubuyla Alleben Yüzme Havuzundaki yerimizi alıyoruz. Tüm bu sportif etkinlikler, sporcularımızın fiziksel, sosyal ve sportif gelişimine büyük katkı sağlıyor. Ben, emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. Şehitkamil Belediyemizi, annelerimiz için yaptığı özel jestten dolayı ayrıca tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.