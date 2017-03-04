Minik Mustafa, Lösemiyi Yendi Polis Eskortuyla Evine Gitti

Adana'da 2.5 yıl önce lösemiye yakalanan 6 yaşındaki Mustafa Sincar, tedavi gördüğü hastanede sağlığına kavuştuktan sonra polis arabasında, eskortlar...

Adana'da 2.5 yıl önce lösemiye yakalanan 6 yaşındaki Mustafa Sincar, tedavi gördüğü hastanede sağlığına kavuştuktan sonra polis arabasında, eskortlar eşliğinde eve gitme hayalini de gerçekleştirdi.

Türk anne babanın kızı Türkiye Sincar, babasının işi gereği Suriye'de doğup büyüdü. Bu nedenle de babası memleket hasretinden dolayı ismini Türkiye koydu. Türkiye Sincar, Suriye'de İsmail Sincar isimli bir kişiyle evlendi. Bu evlilikten 3 çocukları oldu. Aile, Suriye'de iç savaş başlamadan 5 ay önce Türkiye'ye gelerek Adana'ya yerleşti. Türkiye'ye geldikten sonra 3,5 yaşındaki çocukları Mustafa, sürekli rahatsızlanmaya başladı. Adana'da çeşitli hastaneye götürülen çocuğun bir türlü ateşi düşürülemedi. Daha sonra yapılan ileri tetkiklerde çocuğun lösemi olduğu belirlendi.

Mustafa Sincar, Acıbadem Adana Hastanesi'nde hastalıkla mücadele etmeye başladı. Hastalığı ilerleyen Sincar, uzun süre hastanede tedavi gördü. Günlerinin çoğunu hastanede geçirdiği sırada küçük Mustafa, annesine "İyileşirsem beni eve polis arabasında götürü müsünüz" dedi. Anne bu durumu 155'i arayarak "Benim oğlum lösemi hastası, iyileşirse en büyük hayali eve polis arabasıyla gitmek. Bu hayalini gerçekleştirmek için bir şeyler yapabilir misiniz" dedi. Konu hemen Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'a iletildi. Çocukları çok seven Ak, minik Mustafa'yı hastanede ziyarete edip, iyileştiğinde onu polis aracıyla evine kadar götüreceği sözünü verdi. Kısa süre sonra Sincar'dan mutlu haber geldi. Doktorlar Sincar'ın artık lösemiyi yendiğini bildirince taburcu işlemi ve eve dönüş için hazırlıklar yapıldı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, asayiş ve polis merkezi ekipleri minik Sincar'ı almak için hastaneye geldi. Mustafa Sincar, bir elinde polis ablası diğer elinden annesi tutarak hastaneden çıkarıldı.

"Polisleri çok seviyorum o yüzden eve polis aracıyla gitmek istedim"

Mustafa Sincar artık iyileştiğini kendisine yardım eden herkese teşekkür ettiğini özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve polisleri çok sevdiğini belirterek, "En büyük hayalim iyileşince polis arabasıyla eve gitmekti. Bugün hem hastalığı yendim hem de eve polis aracıyla gideceğim için çok mutluyum. Ama benim bir hayalim de Erdoğan'ı görmek" diye konuştu.

"Oğlum hem iyileşti hem hayali gerçek oldu"

Anne Sincar oğlunun hem iyileştiğini hem de hayalinin gerçek olduğunu belirterek, "Oğlum evimizin oraya gelen polisleri görüp onları çok sevdi. Hastalandıktan sonrada polisleri çok sevdiği için iyileşince eve polis arabasıyla gitmek hayali vardı. Şimdi hem iyileşti hem de hayali gerçek oldu. Biz hem hastane, hem doktor hem de Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz, bugün çok mutluyuz" diye konuştu.

Daha sonra anne ve oğlu polis aracına bindi. Sincar, polis aracından el sallayarak eve doğru yola çıktı. Sincar'ın bindiği polis aracına yunus ekipleri eskortluk yaptı.