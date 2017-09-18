Minik Öğrenciler Eğlenceli Aktiviteler İle Okula Başladı

İskenderun Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi anasınıfı öğrencileri için 2017-2018 eğitim öğretim yılı başlangıcında eğlenceli aktiviteler düzenlendi.

İskenderun Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi anasınıfı öğrencileri için 2017-2018 eğitim öğretim yılı başlangıcında eğlenceli aktiviteler düzenlendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve okul yönetiminin katkıları ile düzenlenen etkinlik kapsamında, ebeveynleri ile okula gelen minik öğrenciler palyaço ve sırık adam eşliğinde dans ederek çuval yarışması ile yüz boyama etkinliklerine katıldılar. Minikler aktivitelerin yanı sıra okul bahçesinde kurulan şişme platform ile eğlenceli dakikalar geçirdi.

Etkinlik sonunda Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından anasınıfı öğrencilerine boyama kitabi ile kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.