Minik Öğrenciler Hünerlerini Sergilediler

Düzce Şükran Öney Anaokulu kulüp sınıflarının sergisi yapıldı.

Düzce Şükran Öney Anaokulu kulüp sınıflarının sergisi yapıldı.

Şükran Öney Anaokulu kulüp sınıfı öğretmenlerinin yıl boyunca minik öğrencileri ile birlikte yaptıkları etkinlikleri bahçede sergilediler. Öğretmen ve velilerin katılımı ile gerçekleşen sergiyi Okul Müdürü Emine Taşlı ve Müdür Yardımcısı Melek Yavuz Yılmaz açtı. Yapılan etkinlikler büyük bir beğeni topladı. Veliler kendi çocukların yaptıkları etkinlikler karşında duygulu anlar yaşadılar.