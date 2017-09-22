Minik Öğrenciler Kaymakam Karaman’ı Ziyaret

Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman İlköğretim Haftası kapsamında Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü, öğretmenleri ve öğrencilerini makamında ağırladı.

Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman İlköğretim Haftası kapsamında Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü, öğretmenleri ve öğrencilerini makamında ağırladı.

Minik öğrenciler Kaymakam Karaman'a çiçek takdim etti. Bir süre makamda kalan öğrenciler Kaymakam Karaman ile sohbet etti.

Bu ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren İlçe Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, geleceğin büyüklerini makamında ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, daha sonra minik öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Kaymakam Karaman, öğrencilere bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.