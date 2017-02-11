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Minik Öğrenciler Sason Emniyet Amirliğini Gezdi

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Minik Öğrenciler Sason Emniyet Amirliğini Gezdi
Toplum Destekli Polislik ve Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Batman'ın Sason ilçesindeki İstiklal, Cumhuriyet ve Atatürk İlkokulu'ndan öğrenciler,...

Toplum Destekli Polislik ve Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Batman'ın Sason ilçesindeki İstiklal, Cumhuriyet ve Atatürk İlkokulu'ndan öğrenciler, Sason İlçe Emniyet Amirliğini gezdi.

Toplum Destekli Polislik ve Trafik Dedektifleri Projesi etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Emniyet Amiri Kemal Avcu, görevli polis ve Emniyet personelleri çocuklarla ilgilenerek onların sorularını cevapladı. İlçe Emniyet Amirliğinde çocuklara çeşitli hediyeler verildikten sonra Emniyet Amiri Kemal Avcu tarafından öğrencilere polislik mesleği anlatıldı. Çocuklar, daha sonra Emniyet Amiri Kemal Avcu öncülüğünde İlçe Emniyet Amirliğinde bulunan Trafik Büro Amirliği Haber merkezi ve diğer birimleri gezme fırsatı buldu. Bazı çocuklara çelik yelek giydirilirken, bazı çocuklar da akrep tipi zırhlı araçlara bindirildi. Çocuklar daha sonra Emniyet Amiri Avcu'nun koltuğuna oturarak fotoğraf çektirdi.

Çocuklara polislik mesleğini anlatan İlçe Emniyet Amiri Kemal Avcu, "Polis iyilerin yanında kötülerin karşısındadır. Polis iyi insanların yanındadır. Kötülerin polisten korkmasına gerek var iyilerin korkmasına gerek yok. Polis suçluları yakalayıp önce adalete mahkemeye gönderir. Adalet onları hapse koyabilir. Polis kötü adamları hapse atar. Kavga dövüş yapanları da yakalar. Sizler de büyüyünce kötüleri polise ihbar edeceksiniz" dedi.

Polis ağabeyleri ile toplu fotoğraf çektiren öğrenciler daha sonra emniyet binasından ayrıldı.

Minik Öğrenciler Sason Emniyet Amirliğini Gezdi

Minik Öğrenciler Sason Emniyet Amirliğini Gezdi

Minik Öğrenciler Sason Emniyet Amirliğini Gezdi

Minik Öğrenciler Sason Emniyet Amirliğini Gezdi

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