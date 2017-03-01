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Minik Öğrencilerden Başkan Şirin’e Jest

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Minik Öğrencilerden Başkan Şirin’e Jest
Turgutlu'da okul öncesi eğitimi veren kurumlardan olan Özel Sevgi Pınarım Anokulu'nun öğrencileri, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'i ziyaret etti.

Turgutlu'da okul öncesi eğitimi veren kurumlardan olan Özel Sevgi Pınarım Anokulu'nun öğrencileri, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'i ziyaret etti.

Turgutlu Özel Sevgi Pınarım Anaokulu'nun Sevimli Dahiler sınıfı öğrencileri, Keşifteyiz eğitim programı kapsamında okul öğretmenleri Pakize Turgut, Mine Çelik ve Sevim Demir ile birlikte Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'i ziyaret ederek, Belediyeyi gezme imkanı buldular. Öğrenciler kendi el yapımı olan çiçeği Başkan Şirin'e takdim ederken, Başkan amcalarından yaz ayında bir mangal partisi düzenlemesini istediler. Başkan Şirin, belediye meclis salonunda ağırladığı öğrenciler ile tek tek yakından ilgilenirken, kendisine ziyaret eden öğrencilerin arasında kendi kızı da bulunan Fen İşleri Müdürü Yasemin Özay Sungur eşlik etti. Başkan Şirin, "Bu sürpriz ziyaretlerinden dolayı çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Bugünün küçükleri, yarının büyükleri geleceğimiz olan çocuklarımız bizlerin baş tacıdır. Başkan amcaları olarak havaların ısınmasıyla birlikte istedikleri mangal partisini yapma sözü veriyorum. Ayrıca el yapımı olan ve emek sarf edilen çiçek için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu anlamlı hediyeyi saklayacağım" şeklinde konuştu. Sevimli Dahiler sınıfının öğrencileri Başkan amcalarına şarkı söyleyerek sevgi gösterilerinde bulunurken, okul öğretmenleri Pakize Turgut, Mine Çelik ve Sevim Demir de Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür ederek, ilgi ve desteklerinden dolayı memnuniyetini dile getirdiler.

Minik Öğrencilerden Başkan Şirin’e Jest

Minik Öğrencilerden Başkan Şirin’e Jest

Minik Öğrencilerden Başkan Şirin’e Jest

Minik Öğrencilerden Başkan Şirin’e Jest

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