Minik Öğrencilerden Kaymakam Ayca’ya Ziyaret Tti

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki minik öğrenciler, Kaymakam Temel Ayca'yı makamında ziyaret ettiler.

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki minik öğrenciler, Kaymakam Temel Ayca'yı makamında ziyaret ettiler.

Atatürk İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencileri, Kaymakam Temel Ayca'yı makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet ettiler. Kaymakam Ayca, minik öğrencilerle yakında ilgilenip yönelttikleri soruları cevaplandırdı. Kaymakam Ayca'nın sevgi seli ile karşılaştıkları için mutlulukları gözlerinden okunan Çukurcalı minik öğrenciler, kendilerine kitap hediye ederek yakında ilgilenen Kaymakam Ayca'ya teşekkür ettiler.

Öğrencilere kitap verip beraber hatıra fotoğrafı çektiren Kaymakam Ayca, Çukurcalı çocukların çok zeki olduğunu belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.