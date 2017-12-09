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Minik Öğrencilerden Pazaryeri Belediyesi’ne Ziyaret

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Minik Öğrencilerden Pazaryeri Belediyesi’ne Ziyaret
Demokrasi Haftası etkinlikleri münasebetiyle minik öğrenciler, Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi'ni ve Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı ziyaret ettiler.

Demokrasi Haftası etkinlikleri münasebetiyle minik öğrenciler, Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi'ni ve Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı ziyaret ettiler.

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası nedeniyle minik öğrenciler Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'a ziyarette bulunup, haftanın anlam ve önemine değindiler. Bu ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Geleceğimizin teminatı, memleketimizin göz bebekleri çocuklarımız İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası etkinlikleri münasebetiyle bilinçlenmek amacıyla belediyemizi ziyaret ettiler. İlçemizdeki tüm anaokulu öğrencilerimize ve öğretmenlerine ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı tüm tehlikelerden ve zararlardan uzak tutmak, eğitimden sağlıklı yaşam koşullarına kadar her alan için elimizden gelen her şeyi yapmak biz büyüklerin boynunun borcudur" dedi.

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