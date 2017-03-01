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Minik öğrencilere 'trafik eğitimi' verildi

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Minik öğrencilere 'trafik eğitimi' verildi
Yeşilyazı İlkokulu'nda, Samsun Maarif Hareketi kapsamında minik öğrencilerde farkındalık yaratmak amacıyla trafik eğitimi semineri verildi

Samsun'un Bafra İlçesi'ndeki Yeşilyazı İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere Samsun Maarif Hareketi kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla trafik eğitimi semineri verildi. Çizgi film eşliğinde verilen eğitimin sonunda öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve defter hediye edildi.

Jandarma 6.Trafik Timi görevlisi Astsubay Serkan Cengiz'in verdiği seminerde öğrencilere, "güvenli yolları kullanmak, güvenli yerlerde oyun oynamak, emniyet kemerini takmanın önemi, serviste uyulması gereken kurallar, trafik işaret levhaları, yayaların ve sürücülerin uyması gereken kurallar, gece yürüyüşlerinde alınması gereken önlemler, trafik kazalarının sebepleri, çocuk koltuğunun önemi" konularında bilgi verildi.

ÖĞRETMENLER BİLGİ VERDİ
"Trafikte en önemli şey insan ve insan hayatıdır" diyen okul öğretmenleri Mustafa Batmaz, Şükran Kırbaş, Fatma Yenilmez ve Seyfi Aslan tarafından da öğrencilere anne ve babalara düşen görevler, hoşgörü, duyarlılık ve sorumluluklar hakkında kısa bilgilendirmeler yapıldı. Etkinlikten sonra konuşan Yeşilyazı İlkokulu Okul Müdürü Sefer Uslu, "Öğrencilerimizin trafikte sorumlu birer birey olarak yetişmelerini amaçlıyoruz. Okulumuzda Samsun Maarif Hareketi kapsamında, öğrencilerimize ve velilerimize yönelik bu ve benzeri bir çok eğitim vermeye devam edeceğiz" dedi.

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