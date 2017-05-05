Minik Öğrencileri El Yıkamanın Önemi Anlatıldı

Adıyaman'da 5 Mayıs Dünya El Yıkama Günü nedeniyle anaokulunda düzenlenen etkinlikte el yıkamanın önemi anlatıldı.

Adıyaman'da 5 Mayıs Dünya El Yıkama Günü nedeniyle anaokulunda düzenlenen etkinlikte el yıkamanın önemi anlatıldı.

Adıyaman Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 5 Mayıs Dünya El Yıkama Günü etkinliği düzenlendi. Zübeyde Hanım Anaokulunda gerçekleştirilen etkinlikte el yıkamanın ne kadar önemli olduğu minik öğrencilere anlatıldı. Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu'nun da katıldığı etkinlikte Sağlıklı Yaşam Aracında sağlık görevlileri tarafından gösteriler sunuldu. El yıkama ile ilgili kısa filmler gösterildi.

Çocuklar daha sonra el yıkamayı uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Çocuklara sağlık görevlileri tarafından sabun dağıtıldı.

Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, yaptığı konuşmada el yıkama alışkanlığının kazandırılması ve el yıkamanın önemine işaret etti.

Mustafa Kutlu, bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde el yıkamanın önemi hakkında bilgi verdi.

Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürü Elif Kutlu ise, yapılan etkinlikten dolayı Halk Sağlığı Müdürlüğüne teşekkür etti.