Minik pazarcılar 'tezgah açtı'

Samsun'da bir anaokulunun öğrencileri, okul yönetimince çocuklara paylaşmayı, dostluğu ve arkadaşlığı öğretmek amacıyla düzenlenen Pazar Yeri Etkinliği'nde semt pazarında pazarcılık yaptı

Halide Edip Adıvar Anaokulu yönetimi, Atakum İlçesi'ndeki semt pazarında 'Pazar Yeri Etkinliği' düzenledi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlikte okulun 236 öğrencisinden bazıları pazarcı, bazıları zabıta görevlisi oldu. Pazarcı kıyafeti veya yöresel kıyafet giyen minik pazarcılar satış yaparken büyükleri aratmadı.

Minik öğrenciler, pazarda meyve sebze ile kuru gıdalar satmaya çalıştı. Okul müdürü Kenan Arslan, çocuklara paylaşmayı, dostluğu ve arkadaşlığı pazar yerinde anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Türk kültüründe alışverişin sadece ticari bir faaliyet değil, aynı zamanda bir paylaşım olduğunu belirten Arslan, "Amacımız çocuklarımıza paylaşmayı, dayanışmayı, kaynaşmayı ve birbiriyle ilişkileri öğretebilmek" dedi. Minik öğrenciler ise etkinlikten keyif aldıklarını, pazarda satış yapmanın çok heyecanlı olduğunu ifade etti.