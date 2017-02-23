Minik pilotlar havaalanında

Samsun Canik Belediye Evleri Anaokulu öğrencileri, 'Giysem Gezsem Öğrensem' projesi kapsamında pilot kostümü giyerek pilotluk mesleğini yakından tanıdılar

Canik Belediye Evleri Anaokulu tarafından düzenlenen 'Giysem Gezsem Öğrensem' projesi ile öğrenciler yerinde görerek öğrenme fırsatı buluyor. Çocuklar için büyük bir merak konusu olan meslek gruplarının neler yaptığını; çocuklara ilgili mesleğin kostümlerini giydirilerek ilgili meslek grubunun bulunduğu yerlere geziler düzenliyor. Çocuklar, bu ziyaretler esnasında ilgili meslekleri yaşayarak öğrenme fırsatı buluyor. 'Giysem Gezsem Öğrensem' projesi kapsamında miniklerin bu seferki durağı Çarşamba Havaalanı oldu. Pilot kıyafeti giyen minikler burada havaalanını, uçakları, havaalanı personeli ve pilotları yakından görerek bilgi pilotlukla ilgili bilgi aldılar. İlk defa uçak gören ve bir uçağın içine binen minkler çok mutlu olduklarını dile getirdiler.