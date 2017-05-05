MİNİK SAMSUNSPORLULAR 19 MAYIS STADI'NDA

İlkadım İlkokulu’nun minik Samsunsporlu öğrencileri Kırmızı-Beyazlı ekibin veda edeceği 19 Mayıs Stadyumunu ziyaret ederek aralarında son kez maç yaptılar

Samsun İlkadım Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Ali Gürler ve Müdür Yardımcısı Fatih Sezgin’in organize ettiği etkinlikte, öğretmenler Ahmet Alış, Mustafa Aydın, Kaya Eriş, Mehmet Sarı da yer aldı. Minik Samsunsporluların mutlulukları ve sevinçleri gözlerinden okunurken, kendi aralarında yaptıkları maçla mutlu mu mutlu birgün geçirmenin keyfini yaşadılar. Okul idarecileri ve Birlik Başkanı Gürler, 19 Mayıs Stadı Müdürü Sinan Hacıyunus’a teşekkürlerini ilettiler. Öğrenciler neşeli bir şekilde bol bol fotoğraf çektirerek stadı terk ettiler.