Minik Satranç Sporcuları Milli Takıma Girmeye Hak Kazandı

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı satranç sporcularından İrem Ezra Öz ve Tuna Sargınalp Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve...

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı satranç sporcularından İrem Ezra Öz ve Tuna Sargınalp Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonasında elde ettikleri başarı ile milli takıma girmeye hak kazandı.

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Seyit Ahmet Bağcı, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Antalya'da organize edilen Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonasına Türkiye'nin 81 ilinden ve KKTC'den 2 bin 457 sporcunun rekor sayıdaki katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Adıyaman'dan Satranç Şampiyonasına 8 sporcunun katıldığını belirten İl Müdürü Bağcı, "Büyük mücadelelerin yaşandığı 9 turun ardından 11 yaş kızlar kategorisinde yarışan milli sporcumuzdan İrem Ezra Öz Türkiye 6'sı, Tuna Sargınalp ise 12 yaş genel kategorisinde Türkiye 7'si olarak milli takıma yeniden girmeye hak kazandı. Son yıllarda ilimizde satranç sporu hızla yaygınlaşırken sık sık düzenlenen turnuvalara ilgi hepimizi mutlu ediyor. Bu spor aynı zamanda çocuklarımızın ve gençlerimizin beyin jimnastiği yapması ve doğru hamleler için pratiklik ve düşünce yeteneği de kazandırmakta. Adıyamanlı satranç milli sporcularımızın yeniden milli takıma girmeyi başarması hepimizi gururlandırdı. Ben İl Müdürü olarak gençlerimizi yetiştiren satranç hocalarımıza ve onların yeteneğini keşfederek eğitim almalarına imkan sağlayan ailelerine ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.