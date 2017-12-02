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Minik Semazenler Manisalıları Büyüledi

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Minik Semazenler Manisalıları Büyüledi
Manisa Büyükşehir Belediyesinin minik semazenleri, aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Fatih Sergi Salonu'nda yaptıkları gösteriyle Manisalıları...

Manisa Büyükşehir Belediyesinin minik semazenleri, aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Fatih Sergi Salonu'nda yaptıkları gösteriyle Manisalıları mest etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Manisa Semazenler Derneği işbirliğiyle eğitim gören semazenler, yaptıkları sema gösterisi ile Manisalıları büyüledi. Fatih Sergi Salonu'nda yapılan gerçekleştirilen programı Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı yetkilileri, Manisa Semazenler Derneği temsilcileri ve vatandaşlar takip etti. Çalınan ilahiler eşliğinde sema gösterilerini gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin minik semazenleri, vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Gösterileriyle herkesi büyüleyen minik semazenler, vatandaşların ilgi odağı olurken, bazı vatandaşlar da gösteriyi telefonlarıyla çekerek anı ölümsüzleştirdiler. Yaklaşık yarım saat süren gösterinin ardından Kuran-ı Kerim tilaveti okunurken, yapılan duaların ardından program sona erdi.

Bundan sonraki süreçte her ay düzenli olarak sema gösterisi gerçekleştirileceğini belirten Manisa Semazenler Derneği Başkanı Musa Akçay, "Manisa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Manisa Semazenleri Derneği eğitimlerinin Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi'nde her hafta Cuma ve Cumartesi günleri sürdürüyoruz. Hazreti Mevlana'nın hoşgörüsünü, sevgisini ve sema öğretisini aşılıyoruz. Tüm halkımızı gösterilerimizi izlemeye davet ediyoruz. Manisa semazenlerimizin bugüne gelmesinde büyük katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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