Minik Semazenlerden Gösteriye Davet

Manisa Büyükşehir Belediyesinin minik semazenleri, Cumartesi günü Fatih Sergi Salonu'nda gösteri yapacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde kurulan minik semazenler ekibi, Manisalılar için sema gösterisi yapmaya hazırlanıyor. 2 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Fatih Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek olan gösteriye tüm Manisalıları davet eden Manisa Semazenler Derneği Başkanı Musa Akçay, "Manisa Semazenleri, 2. kez Konya'da düzenlenen uluslararası 13-15 yaş gruplarında Manisa'mızı temsil ederek, Belediyemizin ve Valiliğimizin resmi gösterilerinde görev almışlardır. Manisa semazenlerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi bünyesinde mekan ve kıyafetlerimizi temin ederek Manisa semazenlerinin yetişmesinde büyük katkısı olmuştur" dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Manisa Semazenleri Derneği eğitimlerinin Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi'nde her hafta Cuma günleri 20.00-23.00 saatlerinde, Cumartesi günleri de 14.00-16.00 saatleri arası arasında yapıldığını belirten Akçay, "Hazreti Mevlana'nın hoşgörüsünü, sevgisini ve sema öğretisini aşılıyoruz. Manisa semazenlerimiz her ayın ilk Cumartesi günü, 16.00-17.00 saatleri arasında Fatih Sergi Salonu'nda; her ayın son Cumartesi günü ise Manisa Mevlevihanesi'nde minikler ve gençler sema gösterisi yapacaklardır. Tüm halkımızı gösterilerimizi izlemeye davet ediyoruz. Manisa semazenlerimizin bugüne gelmesinde büyük katkısı olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'ye, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.