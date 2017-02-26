Minik Taraftar Sahaya Top Oynamak İçin Girince

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2. Amatör Küme'de oynanan Yaylacıkspor-Başköyspor karşılaşmasında minik taraftar sahaya girince oyun birkaç dakika...

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2. Amatör Küme'de oynanan Yaylacıkspor-Başköyspor karşılaşmasında minik taraftar sahaya girince oyun birkaç dakika geç başladı.

Kütahya'da 2. Amatör Küme'de oynanan maç, Yaylacıkspor'dan minik bir taraftarın sahaya girmesi ile renkli görüntülere sahne oldu.

Karşılaşmanın başlama düdüğünün çalınacağı sırada minik taraftar Ege Dolaşkan, Yaylacıksporlu futbolcu babası Hüseyin Dolaşkan'nın yanına gitmek istedi. Orta hakem de minik taraftarın saha kenarına gitmesini söyledi. Daha sonra minik taraftar, babası tarafından kucaklanarak saha kenarına alındı.

Minik Ege, tribünde sıkılarak birkaç kez sahaya gitmek istese de bunu tel örgüler nedeniyle başaramadı.

Karşılaşma 2-1 Başköyspor'un galibiyeti ile sona ererken, maçın son düdüğü ile birlikte kısa süre gerginlik yaşansa da kulüp başkanları Celalettin Altay ve Hüseyin Sarıca'nın araya girse de gerginlik büyümedi.