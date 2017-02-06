Minik Tenisçilerden Heyecan Dolu Turnuva

Bozüyük Belediyesi tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen Tenis Turnuvası zorlu maçlara sahne olurken, miniklerin başarılı performansları...

Bozüyük Belediyesi tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen Tenis Turnuvası zorlu maçlara sahne olurken, miniklerin başarılı performansları ve sergiledikleri centilmence davranışlar da göz doldurdu.

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen Spor Etkinlikleri kapsamında Bozüyük'lü çocuklar tenis sporu ile tanışırken, gösterdikleri performans beğeni ile izlendi. "Geleceğin profesyonel sporcularını yetiştiriyoruz" sloganı ile devam eden spor kurslarında ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen tenis turnuvasında minik tenisçiler yeteneklerini sergiledi.

Bozüyük Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya öğrenci velilerinin yanı sıra Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da katıldı. Turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar dileyen Başkan Bakıcı tenis antrenörleri ile bir süre sohbet ederek "Bozüyük Belediyesi olarak çocuklarımız için ve onların bu spor dalında ilerlemeleri için ne gerekirse yapmaya hazırız" dedi.

Düzenlenen turnuvada birbirinden eğlenceli görüntüler ortaya çıkarken, turnuvanın galibi dostluk oldu. 2010-2009 doğumlu ve 2008-2007 doğumlu öğrenciler arasında düzenlenen turnuvanın sonunda dereceye giren öğrencilere madalya ve hediyeleri, turnuvaya katılan tüm öğrencilere de madalyaları takdim edildi. Madalya töreninin ardından minik tenisçiler mutluluklarını aileleri ile paylaştı.